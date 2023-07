Maximum voor duur wachtlijsten

Er komt een maximum voor de duur van wachtlijsten. Ook krijgen zorginstellingen en hulpverleners een meldingsplicht op het gebied van wachtlijsten. Dat schrijft de inspecteur-generaal Volksgezondheid in een brief aan de medische sector. Patiënten moeten binnen vier weken terecht bij een medisch specialist voor een eerste regulier consult. Niet spoedeisende operaties moeten binnen zeven weken zijn uitgevoerd. Deze normen treden per 1 oktober in werking. Al is er een overgangsperiode tot en met 30 juni volgend jaar. Volgens Keli vormen de wachtlijsten een ernstige bedreiging voor de continuïteit van de zorg en op den duur ook voor de kwaliteit van de zorg.