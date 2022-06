Maximumsalaris Aqualectra 27,5 procent lager, na goedkeuring nieuwe wet

Werknemers van Aqualectra kunnen in de toekomst maximaal 12.700 gulden per maand verdienen. Wat neer komt op 27,5 procent lager dan het maximumsalaris in de huidige loonstructuur van het overheidsbedrijf. Dit meldt directeur Darick Jonis in een brief aan de vakbonden van het nutsbedrijf. Aanleiding is de wet normering topinkomens. Volgens deze wet mag het maximale salaris in alle overheidsgelieerde bedrijven en stichtingen niet boven de 263.000 gulden uitkomen. Dit bedrag is naast het salaris, de sociale premies, het vakantiegeld, bonus en alle andere vergoedingen. De Staten behandelen binnenkort de wet die dit regelt.