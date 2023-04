MCB draait flink meer winst

De MCB-bank heeft vorig jaar een winst geboekt van 165 miljoen. Dat is een stuk meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarcijfers die vandaag zijn gepubliceerd. De winst groeide in 2022 met 46 procent. Deze toename komt vooral door de stijging van de dollar rentetarieven en de enorme groei van het toerisme. Spaarders gaan daar binnenkort van meeprofiteren. Per 1 mei verhoogt de bank haar spaarrente met een half procent.