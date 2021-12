MCB eist coronabewijs van werknemers

Vanaf eind januari gaat de MCB-bank van haar werknemers een coronabewijs vragen om op de werkvloer te verschijnen. De directie van de bank stuurde daarover een memo naar het personeel. Zo’n coronabewijs is dan een vaccinatiebewijs of een negatieve antigeen-testuitslag. Voor medewerkers die niet gevaccineerd zijn loopt dit nieuwe beleid enigszins in de papieren: Zij moeten iedere twee weken een antigeentest ondergaan en hier zelf voor betalen.