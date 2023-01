MCB omarmt Sentoo-betalingen

MCB gaat in zee met de online betaalmethode Sentoo. Dat betekent dat binnenkort alle klanten van MCB direct via hun eigen bankrekening online kunnen betalen en betalingen kunnen ontvangen. De betaalmethode is vergelijkbaar met iDeal in Nederland. MCB is de tweede lokale bank die gebruik gaat maken van Sentoo. Banco di Caribe is al eerder een samenwerking aangegaan. MCB streeft ernaar om Sentoo halverwege dit jaar te introduceren.