De Maduro en Curiel’s bank verlaagt per 1 maart de spaarrente op persoonlijke rekeningen. De rente gaat van 0.50 % naar 0.25 %. De bank meldt dat in advertenties in de locale kranten. De spaarrente voor bedrijven wordt van 0.10% verlaagd naar 0.05%. De daling zou een gevolg zijn van economische en financiële ontwikkelingen in de markt. De bank zegt dit besluit zo lang mogelijk uitgesteld te hebben.

