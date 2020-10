Medewerker Klinika Capriles positief getest

Een medewerker van Klinika Capriles is afgelopen vrijdag positief getest op het coronavirus. De betreffende medewerker is in isolatie geplaatst. Volgens protocol is de afdeling waar deze persoon werkzaam is, in quarantaine geplaatst. Het psychiatrische ziekenhuis geeft aan dat de veiligheid van de medewerkers, de bewoners en de cliënten op de eerste plaats staat. Klinika Capriles heeft in nauw overleg met de GG&GZ alle maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.