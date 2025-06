Media op Bonaire melden arrestatie in zaak rond moord op jongeman

Verschillende media op Bonaire melden dat op maandagavond rond half zeven het speciale operatieteam van het Korps Politie Caribisch Nederland een 20-jarige man heeft aangehouden. Hij zou betrokken zijn bij de moord op de 15-jarige Clayshenou Domacasse. De politie heeft de aanhouding niet bevestigd. Domacasse werd in de nacht van zaterdag op zondag voor de deur van Club Rush aan de Kaya Prinses Marie neergeschoten. Hij raakte zwaargewond en is overgebracht naar het CMC op Curaçao, waar hij later op de dag is overleden. De eerste moord van dit jaar op Bonaire heeft voor veel opschudding gezorgd.

De politie heeft laten weten dat er die nacht nog een tweede slachtoffer van de schietpartij op de Kaya Prinses Marie was, die op eigen gelegenheid bij het ziekenhuis aankwam. De politie heeft burgers gevraagd om informatie: “Het onderzoek in deze zaak is per direct gestart. We hebben uw hulp nodig. Was u bij de uitgaansgelegenheid of in de buurt? Heeft u iets gezien of gehoord, of vangt u iets op in uw omgeving? Twijfel dan niet, alle tips zijn waardevol en kunnen cruciaal zijn voor het onderzoek. Tips kunnen volledig anoniem worden doorgegeven via de anonieme tiplijn. U belt 9310 en spreekt uw bericht in op een beveiligde voicemail. Er komt dus geen medewerker aan te pas.”