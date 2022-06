De coalitie op Bonaire gaat een mediationtraject in. Aanleiding is de impasse die is ontstaan rond de verstrekking van de bouwvergunning aan Sunset Beach Resort. De partijen MPB en UPB staan lijnrecht tegenover elkaar. Twee van de drie gedeputeerden stemden tegen de plannen om vijf verdiepingen te bouwen. In feite zijn er slechts vier verdiepingen toegestaan. Gezaghebber Edison Rijna stelt daarom het mediationtraject voor.