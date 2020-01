Medici die begin dit jaar 65 waren, kunnen nog maximaal drie jaar blijven werken. Dat is geregeld in de overgangsregeling die is ingesteld. Vanaf januari geldt een landsbesluit dat stelt dat medici moeten stoppen met werken op hun 65e. De Raad van Advies stelde echter dat dit niet meteen ingevoerd mocht worden en er een overgangsregeling moest komen. Mensen die begin dit jaar 63 of 64 waren, kunnen nog tot hun 66e of 67e werken.