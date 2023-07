Medisch specialisten staan open voor dialoog met Silvania

Minister Silvania lijkt een eerste poging tot verzoening te hebben gedaan. De minister van Gezondheid heeft de directie van het CMC en het bestuur van de vereniging van medisch specialisten in loondienst uitgenodigd voor een dialoog. Michel Berry, voorzitter van de specialistenvereniging, staat open voor een gesprek. Hij hoopt dat de minister met een voorstel komt om de kwestie van het loonplafond op te lossen. De medische specialisten vinden dat de landsverordening normering topinkomen niet voor hen moet gelden. In alle landen van het koninkrijk is deze beroepsgroep vrijgesteld. De poging om via de rechter af te dwingen dat de wet voor hen niet zou gelden, mislukte. De rechter stelde het ziekenhuis en de artsen op alle punten in het ongelijk.