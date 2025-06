Meer aandacht voor fraudebestrijding in betalingsverkeer

De National Payment Council gaat zich inzetten voor fraudebestrijding in het betalingsverkeer. Dat is de belangrijkste uitkomst van twee bijeenkomsten van deze organisatie in 2025, die onlangs werd gehouden bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Op de twee landen worden steeds meer innovatieve betaalmethoden aangeboden, waaronder betaallinks en betalingen met behulp van QR-codes. Deze ontwikkeling zijn volgens de bank positief, want dit maakt betalingen voor consumenten en bedrijven snel, gemakkelijk en efficiënt. Deze vormen van betalen brengen echter ook risico’s met zich mee, zoals online betaalfraude. Daarom wordt gestart met een voorlichtingscampagne tegen fraude in het betalingsverkeer.

Dergelijke fraude kan leiden tot financiële verliezen en een verminderd vertrouwen

in digitale betalingen. Daarom hebben de leden van de National Payment Council het initiatief genomen voor een campagne om bewustzijn te creëren, te waarschuwen voor de risico’s en om mensen te leren hoe

ze zichzelf kunnen beschermen tegen fraude in het betaalverkeer, aldus de Centrale Bank. Deze campagne is tijdens de NPC-vergadering besproken en zal binnenkort van start gaan.