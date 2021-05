Meer aanvragen voor voedselhulp

Volgens Coraline Kooistra van de Crisis Bank, een initiatief van Stichting Tegen Kindermishandeling, hebben sinds vorige week zo’n honderd mensen gebeld voor een voedselpakket. Sinds het Rode Kruis geen voedselhulp meer verstrekt en nieuwe mensen ook niet meer bij de Voedselbank worden aangenomen, zijn er veel meer aanvragen. Dat meledt Caribisch Netwerk. Het Rode Kruis heeft vorige week aangegeven niet langer de voedselhulp te coördineren, dat tot stand kwam met financiën uit Nederland. Hiervoor in de plaats zou per 1 mei een structurele oplossing komen in samenwerking met het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Bij veel mensen is nog niet bekend hoe die hulp eruit gaat zien en hoe ze hier aanspraak op kunnen maken, zo mledt Caribisch netwerk. In de tussentijd zijn deze mensen voor eten afhankelijk van initiatieven zoals die van de Crisis Bank.