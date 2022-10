Sandals Royal Resort heeft onlangs weer een groep werknemers in dienst genomen. Het luxe all-inclusive resort opende laatst 100 vacatures. 85 Lokale sollicitanten zijn begonnen aan een inhouse training om daarna bij het hotel aan de slag te kunnen gaan. De bezettingscijfers van Sandals zijn hoog. Het resort is nagenoeg volgeboekt dit winterseizoen. Daarom is de vraag naar personeel hoog. Het hotel trekt veel toeristen uit de VS.