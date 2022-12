Meer controles op Fuikdag 2023

De komende Fuikdag zal er meer worden gecontroleerd. De politie, Kustwacht en andere autoriteiten zullen er extra op gaan toezien of iedereen zich aan regels houdt. De eerstvolgende editie van Fuikdag is op 8 januari. Vooral eigenaren van pleziervaartuigen, charterboten en seadoo’s moeten rekening houden met de regels. Zo mag er geen alcohol worden verkocht. Ook wordt er geen toestemming gegeven voor muziek op de vloten of podia. Daarnaast moeten alle boten voldoende zwemvesten aan boord hebben. Na vijf uur ‘s middags mag er geen muziek meer worden gedraaid.