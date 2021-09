Meer coronadoden op Curaçao in afgelopen weekend

Het aantal mensen op Curaçao dat door corona is overleden is in het afgelopen weekend gestegen naar 149. Tussen vrijdag en zondag zijn er twee nieuwe doden geregistreerd. In diezelfde periode kwamen er 93 nieuwe besmettingen erbij, waarvan 1 uit het buitenland. Het aantal actieve gevallen op het eiland blijft verder dalen en staat momenteel op 343 besmette personen. In het CMC liggen er momenteel 34 patiënten, waarvan 14 op de intensive care.