Meer dan 10.000 euro crowdfunding Jaanchies

De crowdfundingsactie voor restaurant Jaanchies heeft nu al meer dan 10.000 euro opgebracht. Het doel van de fundraising is om 50.000 euro op te halen. De GoFundMe-pagina heeft binnen twee dagen één vijfde van het gewenste doel weten te behalen. Jaanchies kwam in het nieuws, omdat het restaurant op het randje van faillissement zou staan. Met het geld van de fundraising hoopt het restaurant toch te kunnen blijven bestaan.

Eerder gaven Johnny en zijn vader Jaanchi op Paradise FM aan overdonderd te zijn door de actie. Johhny: “Papa is enorm onder de indruk, normaal gesproken is hij de charmeur en heeft hij praatjes, maar nu is hij sprakeloos.”