Meer dan 1300 doden door aardbeving Haïti

De zware aardbeving afgelopen weekend op Haïti heeft meer dan 1300 slachtoffers geëist. Zondagavond meldde persbureau Reuters nog dat het aantal was gestegen naar 1297, maar lokale autoriteiten meldden bij Voice of America dat er nog steeds lichamen worden gevonden. De problemen zijn nog niet voorbij voor het land. Terwijl de reddingswerkzaamheden in volle gang zijn trekt vandaag de tropische storm Grace over het land. Er wordt daarbij veel regen verwacht die landverschuivingen kan veroorzaken.