Meer dan 300 Curaçaoënaars melden zich aan voor opleiding tot militair

Meer dan 300 enthousiaste Curaçaose mannen en vrouwen hebben zich de afgelopen weken aangemeld voor de opleiding tot Caribische militair. Uit de 300 aanmeldingen zijn de meest geschikte kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor de selectieprocedure. Onlangs vond de sporttest plaats. 35 kandidaten rondden de sporttest positief af. Zij starten in februari aan de volgende selectieronde; de keuring. De 25 beste kandidaten starten in augustus aan de opleiding tot militair.

Tijdens deze Elementaire Militaire Vorming worden ze in een periode van 11 maanden gevormd tot Curaçaose militairen. Curaçao heeft op dit moment 136 militairen in dienst. Zij nemen deel aan oefeningen buiten Curaçao, leveren militaire bijstand in het Caribisch gebied en trainen en werken steeds meer samen met het KPC.