Meer dan 4600 euro opgehaald in crowdfunding voor Jaanchie’s

De finanaciele situatie Jaanchie’s was zo slecht dat het restaurant bijna de deuren zou moeten sluiten. Dat het oudste restaurant van het eiland daarmee zou verdwijnen konden twee Curaçaoënaars in Nederland, niet verkroppen. Jordan Pietersz Mcdonald en Carlton Manuel startten daarom een crowdfundingsactie, die inmiddels al meer dan 4600 euro heeft opgebracht.

Jordan Pietersz Macdonald en Carlton Manuel vertellen op Paradise FM over de actie: “Het is een soort museum met allerlei dingen van de afgelopen 85 jaar, het is doodzonde als dat zo plotseling weggaat.”

Johnny en zijn vader Jantje zijn overdonderd door de actie. Zoon Jonny vertelt op Paradise FM: ” Papa is enorm onder de indruk, normaal gesproken is hij de charmeur en heeft hij praatjes, maar nu is hij sprakeloos.”