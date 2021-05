Meer dan 85.000 mensen geregistreerd voor vaccinatie

Meer dan 85.000 mensen hebben zich inmiddels geregistreerd voor vaccinatie op Curaçao. Dat is bijna 70 procent van de volwassen bevolking. Ruim 83.000 mensen hebben hun eerste dosis ontvangen, meer dan 63.000 mensen hebben allebei de vaccinaties al gehad. In totaal zijn er bijna 147.000 prikken gezet. Het vaccinatiedoel van 85 procent van de bevolking wordt pas behaald als 106.000 volwassenen zich laten vaccineren.

De overheid hoopt door middel van de Bus di Bakuna het aantal registraties nog verder omhoog te brengen. De rijdende vaccinatiebus staat morgen in Suffisant en Boca Sami. Zaterdag is de bus te vinden in Brievengat en zondag in Santa Helena.