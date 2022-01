Meer dan 9000 actieve cases op ons eiland

Uit de laatste cijfers blijkt dat Curaçao nu meer dan 9000 actieve coronabesmettingen kent. Er zijn minder positieve tests gemeld in vergelijking met gisteren, namelijk 407. Er zijn wel bijna 1000 mensen minder getest dan gisteren. In het CMC liggen nu 5 patienten meer, in totaal 31. Er ligt één persoon meer op de Intensive Care in vergelijking met gisteren, daar liggen in totaal nu 8 mensen. Er overleed 1 persoon aan de gevolgen van het coronavirus.