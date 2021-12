Meer inclusie van mensen met een beperking

Er moeten meer mensen met een beperking betrokken worden bij de gemeenschap. Dat is de conclusie van een mini-conferentie die onlangs door de Faculteit Gedragswetenschappen van de University of Curaçao is gehouden. Tijdens de conferentie was er speciale aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Die groep neemt actief deel aan het maatschappelijk verkeer en komen vaak tussen wal en schip terecht in de maatschappij.

Meer over betrokkenheid inclusie