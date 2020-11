Meer mensen in de kerk toegestaan

Het bisdom Willemstad heeft gisteren de nieuwe regels bekend gemaakt voor kerkbezoekers. Er zijn voortaan 250 personen welkom in de kerk, in plaats van de huidige 100. Dat mag echter alleen als de ruimte het toelaat. Bezoekers moeten zich houden aan de sociale afstand en de hygiëne-regels. Er wordt een registratie bijgehouden van de aanwezigen, om zo de aantallen te kunnen bijhouden en in het geval van een besmetting de gegevens van alle kerkgangers te hebben. Een mondkapje is alleen verplicht in kerken met een airco, in kerken zonder airco is het aanbevolen.

Het bisdom Willemstad heeft de regels bekend gemaakt. Daarbij heeft bisschop Luis Secco benadrukt dat alle kerkgangers zich aan de regels dienen te houden om op die manier de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het decreet is geldig voor Curaçao, maar ook voor Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.