“Meer mensen moeten perspectief krijgen”

De regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten moeten offers brengen en leiderschap tonen. Maar bovenal moeten ze de zaken anders aanpakken dan ze tot nu toe steeds deden. Anders blijft er een grote groep in de samenleving zonder perspectief zitten. Dat moet worden voorkomen, aldus staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. Volgens Knops verbindt Nederland tot nu voorwaarden aan de zogenaamde corona leningen en zal het dat ook de komende jaren blijven doen. ‘Want we willen dat de economieën van de eilanden weerbaarder worden en veel meer mensen het perspectief terugkrijgen. Dat is het doel van Nederland.’