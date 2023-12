Meer patiënten bij spoedeisende hulp

Het effect van de feestdagen is al te merken. Het is drukker dan normaal op de spoedeisende hulp van het CMC. Dit is een trend die elk jaar terugkomt. CMC doet een beroep op de gemeenschap om prioriteit te geven aan veiligheid om onnodige ongelukken te voorkomen. Zo adviseert het ziekenhuis om veilig aan het verkeer deel te nemen. Wie te veel alcohol op heeft, kan beter een BOB regelen. Ook moeten mensen die medicijnen slikken zich houden aan hun medicatieschema. Verder adviseert het CMC om alert te zijn. Mensen moeten eerst contact opnemen met hun huisarts voordat ze zich bij de spoedeisende hulp melden.