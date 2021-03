‘Meer politie nodig voor handhaven Dierenwet’

Parlementariër voor de partij MAN Giselle McWilliam wil weten of er voldoende politie agenten beschikbaar zijn voor het handhaven van de Wet Dierenwelzijn. Die werd twee weken geleden aangenomen. McWilliam had de wet ingediend. Ze is al een tijd bezig om bij het ministerie van Justitie te lobbyen om meer agenten ter beschikking te stellen aan de Dierenbescherming. Maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Dit weekend verscheen er een filmpje op sociale media van een man die een levende hond met vastgebonden poten bij Noordkant in de wilde zee gooide. Daarover ontstond veel ophef. McWilliam wil weten of er voldoende politie is om dergelijke zaken aan te pakken.