Meer regionale reizigers: Opnieuw stijging aantal passagiers Flamingo Airport

Volgens cijfers van Bonaire International Airport zag Flamingo Airport in het derde kwartaal van 2024 een stijging van 4,7% in het aantal passagiers vergeleken met dezelfde periode in 2023. Vooral het aantal regionale reizigers nam flink toe. Dat staat vandaag te lezen op de website bonaire.nu. Deze groei is vooral te danken aan meer vluchten van maatschappijen zoals ZAir en WINAIR, maar ook door het gebruik van grotere vliegtuigen door SkyHigh uit de Dominicaanse Republiek en Divi Divi Air. Hoewel TUI minder vaak naar Bonaire vloog, groeide de Nederlandse markt toch licht.

Volgens de cijfers van Bonaire International Airport bleef het aantal vluchten in het afgelopen kwartaal vrijwel gelijk, met een kleine daling van 0,3% ten opzichte van vorig jaar.