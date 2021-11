Meer schulden door ongezonde leencultuur zegt minister Financiën

Het aantal huishoudens met schulden op Curaçao neemt voor een deel toe door de ongezonde leencultuur op het eiland. Dat zegt minister van Financiën Javier Silvania in antwoord op Statenvragen. Volgens de bewindsman geeft men op Curaçao meer uit dan waar men daadwerkelijk over beschikt. Volgens de minister moeten burgers via campagnes bewuster worden gemaakt van het feit dat overmatig consumptiegedrag voor langdurige problemen kan zorgen.