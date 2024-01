Opnieuw hoge straf in hoger beroep voor Frans Richardson

Het Hof van Beroep in Sint Maarten heeft woensdag de gevangenisstraf en het verkiezingsverbod van voormalig Statenlid van Sint Maarten, Frans Richardson, verhoogd. Hij werd veroordeeld voor corruptie, omkoping en belangenconflict. Richardson kreeg in eerste aanleg 12 maanden, in hoger beroep kwam daar acht maanden bij. In 2022 kreeg Richardson ook al 20 maanden celstraf opgelegd in een andere corruptiezaak.

Afgelopen woensdag heeft het Hof van Beroep ook het verbod op kandidaatstelling voor Richardson verlengd. Hij mag voor een periode van vijf jaar geen kandidaat zijn voor een parlementszetel, dat was in eerste aanleg drie jaar. Ook dit is een kopie van de eerste corruptiezaak. Toen kreeg hij eenzelfde straf opgelegd: in eerste aanleg drie jaar en in hoger beroep in 2022 vijf jaar verbod op kandidaatstelling.