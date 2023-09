Meer weerstand tegen volkstelling

Veel Europese Nederlanders weigeren mee te werken aan de volkstelling. Sinds 2 september gaan de enquêteurs deur aan deur. Het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet dat het aantal mensen dat geen zin heeft om persoonlijke informatie te delen is gestegen. Met name onder Europese Nederlanders. Weigering kan leiden tot een boete van maximaal 5000 gulden. Het CBS houdt om de tien jaar een uitgebreide telling van de bevolking. Op die manier is er een beter beeld en kan er daardoor beter beleid worden uitgevoerd.