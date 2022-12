Meerdere aanhoudingen op een dag

De politie heeft vandaag meerdere aanhoudingen verricht. Zo is een 15-jarige overvaller vanmorgen vroeg in de boeien geslagen. De minderjarige wordt verdacht van een overval in de buurt van het SDK-stadion in Brievengat. De politie heeft ook een 21-jarige man in Bandabou opgepakt voor een overval. De politie is bij hem thuis op een wietplantage gestuit. De 316 wietplantjes en een vuurwapen zijn in beslag genomen. Tot slot heeft de politie een 26-jarige Curaçaoënaar gearresteerd. De man wordt verdacht van poging tot moord.

