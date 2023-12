Meerdere arrestaties na huiszoeking

De politie heeft vanmorgen vroeg twee mannen aangehouden. De Curaçaoënaars van 24 en 29 jaar zouden op 16 oktober een overval hebben gepleegd op een zaak in Bandabou. Onder leiding van een rechter-commissaris werd er bij hun thuis in Soembu en Klein Santa Martha een inval gedaan. Daarbij werden verschillende goederen in beslag genomen, waaronder een vuurwapen. De verdachten zitten voorlopig vast. Het politieonderzoek is in volle gang. Foto: Extra