Meerdere boetes uitgedeeld op zee

De afgelopen dagen heeft de politie samen met de kustwacht meerdere bekeuringen uitgeschreven op zee. Bij de meest bezochte baaien en stranden van het eiland werden de coronaregels niet altijd even goed nageleefd. Ook waren de papieren van sommige boten die gecontroleerd zijn niet in orde. De kustwacht benadrukt dat het wel om uitzonderingen gaat en dat de meeste mensen op het water zich aan de regels houden. Boten mogen maximaal 50% van hun capaciteit gebruiken en samenscholen op zee is verboden.

