Meerdere branden op een dag

De brandweer had gisteren haar handen vol. Op meerdere plekken brak er op hetzelfde moment brand uit. In Dam Pretu hadden onbekende daders afval gedumpt en in brand gestoken. Bewoners klaagden over stinkende rookwolken. Op het Amstelterrein in Nieuwe Haven woedde een grote mondi brand. Ook moest de brandweer uitrukken naar Charo om te voorkomen dat een huis in as zou worden gelegd. Even leek het erop dat de brand in het aangrenzende struikgewas over zou slaan op de woning. De brandweer had de brand snel onder controle.