Meerdere huizen onder vuur genomen in weekend

In het afgelopen weekend hebben volgens de politie drie schietpartijen plaatsgevonden. Op vrijdagnacht werden in de wijk Mahuma kogels op een huis afgevoerd. In de vroege zaterdagochtend hebben onbekenden in de Kaya Consolea een huis onder vuur genomen terwijl de bewoners lagen te slapen. Daarbij is zeker tien keer geschoten en er zaten kogelgaten in de muur en ramen van het huis. Dat was ook het geval in de Kaya Turkuas waar iets voor vijf uur ’s ochtends zeker tien keer is geschoten op een huis.

In de twee laatste gevallen trof de politie in totaal twintig kogelhulzen op straat aan. Er is bij de drie schietpartijen niemand gewond geraakt. De politie heeft de incidenten in onderzoek.