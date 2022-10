Meerdere overvallen op supermarkten

Twee supermarkten waren vandaag het doelwit van inbrekers. Vanmorgen vroeg werd bij de Seven Day Supermarkt op de Rooseveltweg ingebroken. De dieven namen een groot aantal spullen mee. De politie wist een inbreker te arresteren. Later op de dag vond er een gewapend overval plaats in Salú Supermarkt in Souax. De overvallers gingen er vandoor met de kassa-inhoud. De politie heeft de zaak in onderzoek. Beeld: TV-direct

