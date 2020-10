Meerderheid voor OHO

In het Curaçaose parlement is een meerderheid te vinden voor het nieuwe Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Het Antilliaans Dagblad meldt vandaag dat de fracties van PAR en MAN zich kunnen vinden in het nieuwe plan. Ook partijleider van de MAN Steven Martina gaf gisteren aan dat OHO perspectief biedt. De fractie van de MAN was lange tijd fel tegen de introductie van een Caribische Hervormings Entiteit. Maar ziet nu duidelijke voordelen in de nieuwe opzet.

Leider van de fractie van de MAN, Elsa Rozendal laat tegen de krant weten blij te zijn dat haar fractie zich lange tijd heeft verzet tegen de oorspronkelijke plannen. Omdat er volgens haar nu iets heel anders op tafel ligt. De fractie van de PAR heeft al eerder aangegeven trots te zijn op het resultaat van de onderhandelingen van premier Rhuggenaath.