Meeste klachten over Ministerie van Justitie

De Ombudsman van Curaçao heeft vorig jaar 568 verzoeken binnengekregen. Daarvan zijn er 277 in behandeling genomen. De overige verzoeken zijn veelal opgelost. Dat blijkt uit het jaarverslag dat gisteren werd aangeboden aan de Statenvoorzitter (foto)

De meeste klachten gingen over het Ministerie van Justitie: 75 mensen dienden hun beklag in over dit ministerie. Bijna 60 mensen klaagden over het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en over het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening werd door 47 mensen geklaagd.