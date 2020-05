Meijburg en Co Caribbean ontkent onjuiste aangiftes

KPMG Meijburg en Co Caribbean ontkent onjuiste belastingaangiftes te hebben gedaan. Dat maakt hun advocaat bekend. Het Openbaar Ministerie deelde gisteren dat het bedrijf hun transactieaanbod van 140.000 gulden had geaccepteerd. Het OM verdenkt het bedrijf van onjuiste aangifte. Ondanks dat Meijburg akkoord is gegaan met de betaling, geven zij aan dat dit niet betekent dat zij schuldig zijn. Ze stellen een jarenlange juridische procedure te willen voorkomen.