Meisje vermist na ruzie met moeder

De Curaçaose politie is op zoek naar een meisje dat al twee weken vermist is na een ruzie met haar moeder. Het gaat om Rishantely Roosje van 16 jaar. Op 23 juli was ze met haar moeder in Punda, toen er tussen hen ruzie ontstond en Rishantely vervolgens alleen wegging. Haar familie probeert al twee weken contact te leggen, maar slaagt hier niet in. Een mogelijk verblijf is ook niet bekend. Rishantely is tussen 1,80 en 1.85 lang. Slank en halflang haar tot op haar schouders. De politie herinnert eraan dat het onttrekken van minderjarigen aan het ouderlijk gezag, strafbaar is.

