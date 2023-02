De politie op Bonaire kreeg vanochtend een melding van een lugubere vondst. Op de weg naar Washington Park lag een menselijke schedel. Het forensisch team heeft de resten van het skelet in beslag genomen voor onderzoek. Het is niet bekend hoe oud de menselijke resten zijn. Het gebied werd daarna door de agenten uitgekamd op beenderen. De politie kreeg daarbij steun van natuurorganisatie Stinapa. De zaak is in onderzoek. Beeld: Live99 FM