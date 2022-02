Mental Health Gym gelanceerd

Bewegen helpt bij mentale problemen. Dit is het uitgangspunt van de Mental Health Gym die onlangs is geopend in Marie Pampoen. Cliënten met psychische problemen krijgen naast therapie ook lichamelijke beweging. Minister van Gezondheid Dorothy Pietersz- Janga (MFK) lanceerde het project van zorgaanbieder PSI – Skuchami in het gloednieuwe sportcomplex van Marie Pampoen. Binnenkort zal het project ook op Bandabou beschikbaar zijn. De Mental Health Gym wordt gefinancierd door de Pan American Development Funds.