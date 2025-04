MEO aan tafel met Don Andres

De Curaçaose regering heeft via het ministerie van Economische Ontwikkeling het initiatief genomen om te vergaderen met de directie van Don Andres. Dat bedrijf liet vorige week weten zeer ontevreden te zijn over de dienstverlening van CPS in de haven en daarom voor de wekelijkse route naar de Dominicaanse Republiek uit te wijken naar Aruba. Don Andres, eigenaar van twee containerschepen, is al jarenlang niet te spreken over het feit dat hun containers geen enkele prioriteit krijgen in de Curaçaose haven.

Minister Charles Cooper heeft een vergadering bijeengeroepen bij het ministerie van Economische Ontwikkeling. Hij beschouwde die vergadering als vruchtbaar. Ook wordt er gewerkt aan een oplossing, zo meldt de Extra. Er zat tijdens die vergadering geen vertegenwoordiger van CPS aan tafel.