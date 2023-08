Minder bedrijven gesloten door MEO in eerste helft 2023

Ondanks dat de Inspectie van MEO meer controles uitvoerde, werden er fors minder bedrijven gesloten. Ook nam het aantal waarschuwingen dat bedrijven kregen af. Dat blijkt uit het overzicht dat MEO heeft gepubliceerd. In de eerste helft van dit jaar werden er ruim 1300 economische controles uitgevoerd. Dit waren er 251 meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. 15 bedrijven moesten in de eerste helft van dit jaar hun deuren sluiten versus 42 een jaar eerder. Slechts 90 ondernemingen kregen een waarschuwing in vergelijking met 135 bedrijven een jaar daarvoor. ‘IJkwezen’-controles werden tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar zo’n elf honderd keer uitgevoerd. Dit waren er 46 minder dan in de eerste helft van 2022.