Twee vliegen in één klap dachten ze bij het ministerie van Economische Ontwikkeling: ze gaan jongeren inzetten om prijzen te controleren in supermarkten en toko’s. Zo worden de jongeren aan een baan geholpen en kan het ministerie de prijzen van levensmiddelen in de gaten houden. Zes jongeren hebben een training gevolgd en kunnen aan de slag als controleur. Het project gaat drie maanden duren.