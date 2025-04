MEO kondigt controles aan van verkooppunten op Koningsdag

Tijdens de feesten rond Koningsdag aanstaande zaterdag zal er uitgebreid gecontroleerd worden. Dat zegt Ronny Cornelis van het multidisciplinaire controle team van het ministerie MEO vandaag tegen de Extra. Op Koningsdag zijn er naar alle waarschijnlijkheid meer dan 300 stands in Punda en Otrobanda. Er zal door MEO geccontroleerd worden of alle ondernemers die actief zijn op Koningsdag de juiste vergunningen hebben. Ook wordt gekeken of de prijs van alle producten duidelijk wordt aangegeven.

Alleen op die manier kan er sprake zijn van eerlijke situatie voor iedereen. Cornelis laat weten dat hij hoopt dat iedereen zich tijdens Koningsdag aan de regels zal houden.