MEO neemt diepvriesproducten in beslag

MEO, het ministerie van Gezondheid en de belastingdienst hebben vandaag honderden diepvriesproducten in beslag genomen. De groothandel Livoni Agencies had ruim twintig paletten met onder andere zalm, stokbrood, pizza en kroket waarvan de houdbaarheidsdatum al was verstreken in een koelmagazijn. Sommigen waren al sinds 2020 niet meer geschikt voor consumptie. De producten, die bestemd waren voor de horeca, zijn naar vuilverwerkingsbedrijf Selikor gebracht. Daar worden ze vernietigd. MEO was getipt over de enorme voorraad van diepvriesproducten die over de datum zijn. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de vernietiging van bederfelijk voedsel waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.