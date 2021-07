MEO sluit toko door slechte hygiëne en dood ongedierte

Het inspectieteam van MEO heeft gisteren opnieuw een toko gesloten nadat er onhygiënische toestanden waren aangetroffen. Het gaat om een winkel in Monte Carmelo. Volgens het inspectieteam lag er stof op de producten in de rekken, zag de vriezer er vies uit en lag er overal dood ongedierte. Het leek er volgens de controleurs op dat al maanden geen schoonmaak had plaatsgevonden. Ook bleken de vergunningen van de zaak bij navraag niet in orde. De zaak is door het team gesloten totdat het papierwerk op orde is en de winkel schoon is gemaakt.

Tagged as controle hygiëne inspectie meo ongedierte toko