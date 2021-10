MEO staakt horeca-controles

Tot de Corona-controle app beschikbaar is op Curaçao, zal het inspectieteam van MEO geen controles meer uitvoeren in de horeca. Dit verklaarde hoofdinspecteur Ronny Cornelis maandag aan Paradise FM. De reden hiervoor is het niet effectief kunnen handhaven van de huidige corona-regels. Volgens Cornelis stuit het team steeds vaker op onbegrip van mensen die zich hebben laten vaccineren en weer het uitgaansleven in willen. Het is voor zijn team daarom geen doen meer om de controles in de horeca uit te voeren. Als de app klaar is, naar verwachting eind deze week, zullen de controles weer worden opgepakt. Ook worden dan de sancties voor overtreders hoogstwaarschijnlijk verzwaard gaf Cornelis aan.

Foto: Extra